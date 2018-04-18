Подвыпивший мужчина выпал с балкона, пытаясь снять белье

Инцидент случился в городе Григориополе Слободзейского района.
41-летний горожанин, употребив алкоголь, внезапно решил заняться хозяйственными делами. Он пошел на балкон, где принялся снимать высохшее после стирки бельё.
Однако в этом “домохозяин” не преуспел: поскользнувшись, он упал с высоты второго этажа.
– Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. У него констатированы телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, закрытого перелома левой руки, – сообщили в МВД Приднестровья.
По факту происшествия ведется разбирательство.
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