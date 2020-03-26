Подвыпивший мужчина пырнул ножом приятеля: злоумышленнику “светит” срок (ВИДЕО)

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У магазина на улице Индепенденцей вспыхнул конфликт между двумя подвыпившими мужчинами. В результате один из них нанёс второму удар острым предметом в область живота, а затем покинул место происшествия. 42-летний пострадавший был госпитализирован.

Вскоре 49-летний подозреваемый был задержан и доставлен в инспекторат. Мужчина признал свою вину. Ранее его уже задерживали за грабежи и умышленное нанесение телесных повреждений.

За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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