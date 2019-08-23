Поколотил до больничной койки: подвыпивший бендерчанин выместил гнев на возлюбленной

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Перелом ребра, многочисленные ушибы и временная потеря зрения стали результатом домашнего насилия. Так 47-летний бендерчанин “воспитывал” свою 30-летнюю сожительницу.

Как пишет mvdpmr.org, накануне скандала мужчина увидел, как молодую возлюбленную до дома проводил коллега. Внезапную вспышку ревности мужчина решил утопить в алкоголе. Придя домой вечером 15 августа, ревнивец набросился на женщину с кулаками.

К врачам пострадавшая обратилась только следующим утром. Из-за сломанного ребра было трудно дышать, правый глаз практически не видел. Женщину срочно госпитализировали, сообщив о случившемся в милицию.

Сейчас бендерчанка проходит лечение. После беседы с участковым домашний тиран стал просить подругу о прощении. По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью будет возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит 3 года лишения свободы.