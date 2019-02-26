Подвыпивший бендерчанин устроил “кулачный бой” с женой и сломал ей челюсть

Подвыпивший бендерчанин устроил “кулачный бой” с женой и сломал ей челюсть

24 февраля в Бендерскую городскую больницу обратилась 39-летняя жительница города. Врачи нашли у пациентки закрытый перелом челюсти.

Для разбирательства на место прибыли сотрудники милиции. Выяснилось, что женщина пострадала от рук собственного мужа.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, днём ранее мужчина отмечал праздник с коллегами по работе. Когда подвыпивший супруг вернулся домой, между парой разразился скандал. В какой-то момент в ход пошли кулаки.

В результате ссоры потерпевшая попала в больницу, где готовится к операции по восстановлению челюсти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md