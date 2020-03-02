Подвыпившие приятели обокрали жителя Бендер

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В милицию обратился 53-летний житель Бендер. Мужчина сообщил, что малознакомые граждане, находясь в его квартире, после совместного распития спиртного избили его и ограбили.

Злоумышленники похитили ликёр и два флакона духов, пишет mvdpmr.org. Правоохранители оперативно установили подозреваемых. Ими оказались 27-летняя женщина и её 32-летний спутник.

Как выяснилось, когда потерпевший стал выгонять назойливых гостей, те набросились на него с кулаками. Женщина забрала бутылку ликёра и флаконы с парфюмерией.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Злоумышленники задержаны.