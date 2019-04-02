Подвыпившие приятели избили и ограбили жителя столицы

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38-летнего жителя столицы ограбили и избили неизвестные. По словам жены потерпевшего, инцидент произошёл вечером 31 марта на улице Колоница.

Несколько человек избивали жертву, пока мужчина не потерял сознание, пишет jurnal.md. Более того, жене пострадавшего угрожала ножом женщина, находившаяся в компании нападавших.

По словам пресс-секретаря столичного инспектората полиции Натальи Стати, пострадавший распивал алкогольные напитки вместе с подозреваемыми. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт. Подвыпившие мужчины избили жертву и отняли телефон. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали троих подозреваемых.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.