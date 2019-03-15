Подвыпившие парень с девушкой попали в полицию за уличные безобразия (ВИДЕО)

0

Двоих молодых людей цыганской национальности доставили в Инспекторат полиции за агрессивное поведение. 20-летний парень и его 17-летняя возлюбленная попали в руки полиции после того, как устроили дебош на одной из столичных улиц.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, задержанные ругались на прохожих и пинали кулаками и ногами киоски, стоявшие на обочине дороги. Скандалистов заметила команда карабинеров, которая и сопроводила хулиганов в Инспекцию, пишет canal3.md.

Прибыв в полицейский участок, молодые люди продолжили вести себя неподобающим образом. Сотрудники правоохранительных органов установили, что задержанную девушку разыскивали сотрудники полиции сектора Рышкановка по подозрению в совершении ограбления.

Поскольку девушка была несовершеннолетней и, как выяснилось, беременной, её отпустили. Её спутнику грозит штраф за нарушение общественного порядка.