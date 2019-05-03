Подвыпившая тираспольчанка села за руль и едва не угодила в ручей (ФОТО)

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Инцидент произошёл 2 мая в селе Ближний Хутор Слободзейского района. Двигаясь на высокой скорости, 33-летняя тираспольчанка не справилась с управлением Opel.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, автомобиль на полном ходу врезался в металлическое ограждение, установленное на мостике через ручей. Случайные прохожие вызвали скорую помощь и сотрудников ГАИ.

Пострадавшую госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Медики подтвердили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудникам Госавтоинспекции женщина пояснила, что выпила примерно 250 г вина, после чего села за руль. По пути она решила обогнать двигавшийся впереди автомобиль, превысила допустимую скорость, попала в яму колесом и потеряла управление.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.