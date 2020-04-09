Подводная контрабанда: молдаванин пытался переправить через Прут партию масок (ФОТО)

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Служба информации и безопасности и следователи Инспектората полиции сектора Чеканы предотвратили попытку незаконного вывоза фармацевтических товаров.

По данным пресс-службы СИБ, 8 апреля правоохранители остановили автомобиль марки Honda CRV с иностранными номерами, за рулём которого находился 28-летний гражданин Молдовы. В багажнике машины было найдено 10 000 хирургических масок, на которые у водителя не было документов. Маски были упакованы в полиэтиленовые пакеты и подготовлены к транспортировке через Прут в Румынию.

В рамках расследования было установлено, что маски были куплены по цене 3,5 леев за одну штуку и должны были быть проданы в Румынии по завышенной цене.

Напомним, что до 15 апреля запрещено вывозить из РМ следующие товары: медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие средства.

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