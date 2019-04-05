Подвизаться или подвязаться – как правильно?

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Говорим и пишем по-русски грамотно.

Отвечает Есения Павлоцки, лингвист-морфолог, эксперт института филологии, массовой информации и психологии Новосибирского государственного педагогического университета.

Существуют оба слова.

Подвязаться – значит «надеть на себя что-нибудь, завязав».

Подвязаться поясом, платком.

Подвизаться – от слова «подвиг», значит заняться, действовать, трудиться, совершить подвиг. Слово происходит от древнерусского «подвижатися» – «стремиться, стараться» и старославянского «подвизати сѧ», то есть «стремиться, стараться» – от слова «двигать».

Он же сказал им: подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут (Евангелие от Луки).

Проблема, которую формулируют как ошибку, заключается как раз в том, что слово подвязаться используется со значением слова подвизаться.

Уже сейчас можно говорить о том, что такое новое слово с новым значением существует, хотя словари его пока и не фиксируют – в словоупотреблении оно встречается так же часто, как нелицеприятный в значении «неприятный» и довлеть в значении «давить, воздействовать» (все это «не настоящие» значения этих слов, ошибочные, но сформулированные в словоупотреблении).

Сейчас слово подвязаться используют так же, как слово подрядиться со смысловым оттенком «ввязаться». Подвязался помочь соседке с переездом, например.

Итак, правильно употреблять и слово подвязался (первом и втором, новом значении), и слово подвизался, но обращать внимание на контекст и смысл высказывания, делая выбор в соответствии с лексическим значением этих слов.