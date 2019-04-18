Подвиг пилота Мамкина. Он горел за штурвалом, спасая детей

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27-летний Александр Мамкин не успел завести собственных детей. Но десятки мальчишек и девчонок, которых он вывез в 1944 году из немецкого тыла, называли себя «детьми Мамкина».

…Огонь охватил кабину пилота полностью. На летчике горела одежда, шлемофон, плавились очки. Невыносимая боль гасила сознание, но каким-то невероятным усилием воли он продолжал вести машину. Ведь за его спиной было десять малышей и он, Александр Мамкин, был единственной нитью, на которой держались их маленькие жизни…

Спасти любой ценой

Весной 1944 года белорусские партизаны провели операцию под кодовым названием «Звездочка». Еще осенью 1943 года разведгруппа партизан отряда имени Щорса Полоцко-Лепельской партизанской зоны в деревне Бельчица, где стоял крупный немецкий гарнизон, неожиданно обнаружила большое количество детей.

Дети были воспитанниками Полоцкого детского дома № 1, который в 1941 году не успели эвакуировать. В результате десятки детей, а также воспитатели остались в оккупированном Полоцке. Количество воспитанников все время увеличивалось: немцы отправляли в дом детей расстрелянных подпольщиков. В 1943 году гитлеровцы отправили детей в Бельчицу: воспитанникам и педагогам предлагалось самостоятельно позаботиться о поисках еды.

Разведчики, переговорившие с воспитателями, узнали, что немцы планировали вывезти часть младших воспитанников детдома в Германию для передачи в немецкие семьи. Остальных же решили сделать донорами для раненых солдат вермахта. Но дети часто болели, и раздраженные немцы стали поговаривать о необходимости избавиться от обузы. Малышей могли просто уничтожить, особенно с учетом того, что многие из них были детьми казненных подпольщиков.

Операция «Звездочка»

Командование Полоцко-Лепельского партизанского соединения приняло решение провести операцию по спасению детдомовцев.

Готовились тщательно, понимая, что одна ошибка может обернуться катастрофой. Вечером 18 февраля 1944 года под прикрытием темноты отряд имени Щорса практически в полном составе совершил двадцатикилометровый марш-бросок с места дислокации к месту нахождения детей. На опушке леса перед деревней создали оборонительный рубеж. Затем разведчики начали вывод детей. Те, кто постарше, шли сами, маленьких и больных партизаны выносили на руках по глубокому снегу. За оборонительным рубежом были приготовлены сани. Сформированный санный обоз увез детей в глубокий партизанский тыл. Операция была проведена ювелирно: эвакуация прошла без боестолкновений.

Но всего через несколько недель возникла новая угроза. Гитлеровское командование готовило масштабную карательную операцию против Полоцко-Лепельской партизанской зоны. Необходимо было срочно провести новую эвакуацию, на сей раз — на «Большую землю». Командующий Первым Прибалтийским фронтом Иван Баграмян отдал приказ эвакуировать детдомовцев и педагогов силами авиации. Задача была поручена 105-му отдельному гвардейскому авиаполку Гражданского воздушного флота.

Война пилота гражданской авиации

Одним из летчиков этого полка был 27-летний Александр Мамкин.

Уроженец хутора Крестьянский Воронежской губернии, Саша Мамкин с детства был приучен к крестьянскому труду. В 14 лет начал работать в колхозе, потом окончил финансово-экономический техникум. В 1936 году поступил в Балашовское летное училище Гражданского воздушного флота. После окончания училища в 1939 году с отличием ему было предоставлено право самому выбирать место работы. Молодой летчик попросил направить туда, где он будет нужнее. Три года Александр Мамкин работал в Таджикском, а затем — в Узбекском управлении гражданского воздушного флота. С началом войны он стал писать рапорты руководству с просьбой отправить его на фронт. Добро Мамкину было дано в августе 1942 года. Его зачислили в 105-й гвардейский авиаполк ГВФ.

Задачи у гражданских летчиков, ставших военными, были сложнейшими. Под покровом ночи, уклоняясь от вражеских зениток и истребителей, пробиться в глубокий немецкий тыл, доставив грузы партизанам, а затем вернуться, вывозя на «Большую землю» раненых. На счету Александра Мамкина было более 70 рейсов в немецкий тыл. Он доставил партизанам на своем одномоторном Р-5 более 13 тонн грузов и вывез на «Большую землю» десятки человек.

13 пассажиров в двухместном самолете

На сей раз задача была крайне сложной даже для опытных пилотов: вывозить предстояло и детей, и раненых партизан, которые не могли участвовать в боях. Время поджимало, а гитлеровцы, окружавшие партизанскую зону, усиливали вокруг нее силы ПВО, чтобы лишить партизан помощи.

Летали летчики 105-го полка на озеро Велечье, где был оборудован партизанский аэродром. Делали несколько рейсов в течение суток, поскольку иначе времени на эвакуацию всех не хватило бы. Р-5 — это маленький самолет, рассчитанный на экипаж из двух человек. Но пилоты шли на различные ухищрения, сажая пассажиров не только в пустующую штурманскую кабину, но и в специальные грузовые контейнеры. В рамках операции «Звездочка» на счету Александра Мамкина было восемь успешных рейсов. Девятый состоялся в ночь с 10 на 11 апреля 1944 года.

В этот раз Мамкин взял на борт 13 человек. В штурманской кабине находилось семь детей, в специальном грузовом контейнере под фюзеляжем — трое детей и воспитательница Валентина Латко, в двух съемных обтекаемых контейнерах, подвешенных под нижними крыльями, — двое тяжелораненых партизан.

Живой факел

Во время полета Р-5 попал под огонь немецких зениток. Загорелся мотор, пламя быстро добралось до кабины пилота. Инструкция предписывала летчику покинуть горящий самолет, воспользовавшись парашютом. Но у его пассажиров парашютов не было. Да и будь они, разве могли бы ими воспользоваться малыши или тяжелораненые?

Александр Мамкин продолжал пилотировать машину, ведя ее к своим, как можно дальше от немцев. У него за спиной, за небольшой перегородкой, находились дети, видевшие, как летчик превращается в живой факел. Из донесения о боевой работе 105-го авиаполка за апрель 1944 года: «Под вражеским огнем на горящем самолете, обгорая сам, он долетел до своей территории, снизился и произвел посадку».

Мамкин посадил Р-5 неподалеку от расположения советских частей. Дети и воспитательница благополучно выбрались из самолета и оттащили от горящей машины раненых партизан.

«Дети Мамкина»

Ноги летчика были обуглены до костей. Когда подоспела помощь, он был уже без сознания. Врачи сделали все возможное, но 17 апреля 1944 года Александр Мамкин скончался. Все 13 человек, которых он вез в своем последнем рейсе, остались живы.

27-летний Александр Мамкин не успел завести собственных детей. Но десятки мальчишек и девчонок, которых он вывез в 1944 году из немецкого тыла, называли себя «детьми Мамкина». Они выросли, у них появились свои дети, внуки, правнуки… Все они обязаны тем, что живут на свете, невероятному мужеству человека, который ценой собственной жизни совершил невозможное.