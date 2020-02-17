Подведомственные муниципалитету Кишинёва предприятия приносят прибыль

Подведомственные муниципалитету Кишинёва предприятия приносят прибыль

На сегодняшнем оперативном заседании муниципальных служб глава Финансового управления примарии Кишинева Евгения Чумак представила отчет о деятельности муниципальных предприятий за 2019 год.

– Общая тенденция деятельности 54 муниципальных предприятий положительная, 25 экономических единиц зарегистрировали прибыль в размере 23 млн леев, 7 компаний зарегистрировали убытки в размере 6,5 млн леев, – уточнила она.

Наибольшая прибыль зарегистрирована на муниципальном предприятии “Центральный рынок” – 9 млн леев, передаёт moldpres.md. Представленный бухгалтерский анализ является приблизительным, отчеты о бухгалтерской деятельности должны быть представлены в Министерство финансов 15 марта, пояснила чиновник.

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