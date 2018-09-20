Подвал хорошо проветривать, наличие кислорода проверять свечой: ГИЧС призывает к осторожности в период брожения вина

Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан страны о необходимости быть осторожными в период брожения вина, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья.

Граждан просят соблюдать основные правила безопасности, чтобы избежать случаев отравления углекислым газом. Это бесцветный газ, почти без запаха, но очень токсичный. Газ тяжелее воздуха приблизительно в 1,5 раза, в связи с чем концентрируется внизу. Отравление им наступает тем быстрее, чем больше его концентрация.

Признаки отравления углекислым газом – одышка, чувство жара, головная боль, слабость, холодный пот, тошнота, рвота. При высоких концентрациях наступает потеря сознания, появляются судороги, останавливаются дыхание и кровообращение.

В ГИЧС рекомендуют обеспечивать хорошую вентиляцию помещения, в котором проходит ферментация вина, либо по возможности держать емкости на открытом месте. Перед входом в помещение следует проверить содержание кислорода в воздухе при помощи зажженной свечи: если она гаснет, это означает, что концентрация кислорода очень низка и существует опасность для здоровья и жизни. В таких ситуациях необходимо немедленно покинуть помещение и проветрить его.

Если есть вероятность, что в помещении находятся люди, нуждающиеся в помощи, необходимо срочно вызвать спасателей, не пытаясь самостоятельно вытащить их.

По данным ГИЧС, к началу сентября текущего года от отравления углекислым газом в Молдове скончались 4 человека. В случае опасной ситуации настоятельно рекомендуется звонить в Службу 112.