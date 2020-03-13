Подтверждены еще два случая коронавируса. Общее число достигло 8

Подтверждены еще два случая коронавируса. Общее число достигло 8

В Молдове подтверждены еще 2 случая коронавируса. Заболевшие прибыли в страну также из Италии. 

Таким образом, общее число подтвержденных случаев выросло до 8.

– Оба заболевших – взрослые, они проходят лечение в больнице имени Тома Чорбэ, – сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

Она также отметила, что есть еще 20 случаев подозрения. Результаты взятых анализов станут известны завтра.

Министр также подчеркнула, что среди заболевших нет ни одного ребенка, все инфицированные – совершеннолетние. Их состояние оценивается как средней степени тяжести или удовлетворительное. Прогресс есть в лечении первой заболевшей женщины. Думбрэвяну отметила, что она чувствует себя гораздо лучше.

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