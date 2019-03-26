Подтверждено: восемь детей из Кишинёва были заражены корью (ВИДЕО)

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Восемь случаев кори были подтверждены Национальным агентством общественного здоровья (НАОЗ) в муниципии Кишинёв.

Речь идёт о восьмерых братьях, которые воспитываются в семье из Кишинёва. Шестеро из них три недели назад побывали в румынском городе Крайова. Дети были госпитализированы с температурой, кашлем и высыпаниями на теле, пишет publika.md.

– У первого ребёнка появились симптомы кори 12 марта. После этого, 14 марта, заболел второй ребёнок. У следующего проявились симптомы 20 марта, а остальные четверо детей, включая самого младшего, 8-месячного ребёнка, который не ездил в Румынию, заболели 21 марта. Лабораторными анализами была подтверждена корь у двоих из детей, у остальных заболевание было подтверждено на основании клинических и эпидемиологических данных, – сообщила эпидемиолог НАОЗ Лаура Цуркан.

Пациенты были госпитализированы в столичную детскую инфекционную больницу. По данным пресс-службы Национального агентства общественного здоровья, семья, в которой заболели дети, является представителем одной из религиозных конфессий. Дети не были привиты.