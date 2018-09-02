Подтверждено: в Афганистане рухнул вертолет из Молдовы

Подтверждено: в Афганистане рухнул вертолет из Молдовы

Об этом говорится в официальном сообщении Органа гражданской авиации Республики Молдова.

Согласно ему, 2 сентября в Афганистане потерпел крушение вертолет МИ-8 МТВ с регистрационным номером ER-MHR, принадлежащий компании Valan International Cargo Charter.

На борту вертолета были три члена экипажа, которые являются гражданами Украины, и 11 пассажиров – граждан Афганистана. По предварительной информации, погибли два члена экипажа и 10 пассажиров. Информация о погибшем гражданине Молдовы не подтвердилась.

По факту произошедшего инициировано расследование.

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