Подтверждено: компания Meat-House сбывала испорченные колбасы (ДОКУМЕНТ)

Производитель колбасных изделий оказался в центре скандала.

Официально стало известно, что компанией, которая подверглась проверкам Центра общественного здоровья и стала объектом расследования правоохранительных органов, является Meat-House, сообщает agora.md.

Это подтверждает жалоба, поданная 8 декабря главой Центра Луминицей Сувейкэ в прокуратуру. В документе чиновник перечисляет все выявленные нарушения:

– Оставшиеся нарезки мяса хранились неупакованными, в контейнерах для отходов прямо во дворе предприятия;

– Санитарные условия не соответствуют должным;

– Отсутствует контракт на вывоз отходов;

– Отсутствует контракт на вывоз костей и других органических отходов;

– Мясо, хранится в холодильнике в полиэтиленовых пакетах без маркировки (невозможно проверить происхождение мяса, дату изготовления и срок годности);

– Ни один сотрудник не прошел гигиеническую подготовку;

– На продукции было указано 2 декабря, хотя проверка проводилась 1 декабря;

– Возвращенная продукция (что запрещено) хранилась в комнате с сырьем;

– Было взято 69 проб, в 21 из которых обнаружили микробы, в 8 – кишечную палочку, в 2 образцах был золотистый стафилококк;

– Превышена норма нитритов и фосфатов.

Ранее стало известно, что в Молдове “накрыли” цех по производству колбасы из испорченного мяса.