Подтверждено: компания Meat-House сбывала испорченные колбасы (ДОКУМЕНТ)

Производитель колбасных изделий оказался в центре скандала.
Официально стало известно, что компанией, которая подверглась проверкам Центра общественного здоровья и стала объектом расследования правоохранительных органов, является Meat-House, сообщает agora.md.
Это подтверждает жалоба, поданная 8 декабря главой Центра Луминицей Сувейкэ в прокуратуру. В документе чиновник перечисляет все выявленные нарушения:
– Оставшиеся нарезки мяса хранились неупакованными, в контейнерах для отходов прямо во дворе предприятия;
– Санитарные условия не соответствуют должным;
– Отсутствует контракт на вывоз отходов;
– Отсутствует контракт на вывоз костей и других органических отходов;
– Мясо, хранится в холодильнике в полиэтиленовых пакетах без маркировки (невозможно проверить происхождение мяса, дату изготовления и срок годности);
– Ни один сотрудник не прошел гигиеническую подготовку;
– На продукции было указано 2 декабря, хотя проверка проводилась 1 декабря;
– Возвращенная продукция (что запрещено) хранилась в комнате с сырьем;
– Было взято 69 проб, в 21 из которых обнаружили микробы, в 8 – кишечную палочку, в 2 образцах был золотистый стафилококк;
– Превышена норма нитритов и фосфатов.
Ранее стало известно, что в Молдове “накрыли” цех по производству колбасы из испорченного мяса.