Подсудимая украла телефон у замначальника уголовного розыска прямо на заседании суда

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Обвиняемая в краже женщина украла мобильный телефон у заместителя начальника Отдела уголовного розыска Инспектората полиции Чимишлии в ходе слушаний, в которых чиновник участвовал в качестве свидетеля.

Инцидент произошёл вчера утром в здании суда в Чимишлии, пишет deschide.md. Начальник Инспектората полиции Чимишлии Олег Дони сообщил, что замглавы Отдела уголовного розыска участвовал в качестве свидетеля на заседании суда, в ходе которого рассматривалось дело, возбуждённое в отношении 59-летней женщины, обвиняемой в совершении серии краж.

– В то время, как судьи принимали решение, женщина подошла к нашему сотруднику, выдернула у него из рук телефон, затем положила его в свою сумку и попыталась покинуть зал суда, но органы правопорядка остановили её, – рассказал Олег Дони.

Начальник ИП Чимишлии также отметил, что обвиняемая является жительницей села Михайловка Чимишлийского района, она неоднократно находилась в конфликте с законом, а на её имя заведён ряд уголовных дел, которые находятся в Апелляционном суде.

– В родном селе ей запретили заходить в церковь и примэрию после того, как она много раз совершала там кражи. Данный инцидент также был задокументирован. Прокурорам и полиции предстоит установить меру наказания для женщины, – добавил Олег Дони.