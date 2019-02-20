Подснежники на обочинах: торговцев ждут большие штрафы

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Торговцы подснежниками и другими первоцветами, занесёнными в Красную книгу, вовсю занялись нелегальным бизнесом. На трассе Кишинёв-Оргеев букет лесных цветов продается за 25 леев. Экологические инспекторы уверяют, что следят за ситуацией и штрафуют нарушителей.

Некоторые из торговцев заверяют, что выращивают подснежники в собственном огороде. Однако эксперты уверены, что эти цветы выращены из луковиц, выкопанных в лесу, пишет publika.md.

Представители закона говорят, что могут налагать санкции только в том случае, если застали человека, срывающего подснежники, на месте преступления: в лесу. В прошлом году на участках трасс, где чаще всего продавали подснежники, были установлены дорожные знаки, запрещающие остановку автомобилей.

Правоохранители предупреждают, что лица, которые срывают находящиеся под угрозой исчезновения цветы, могут получить штраф до 3 000 леев.