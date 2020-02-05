Подросток в Дубоссарах едва не зарезал родную бабушку за запрет пользоваться гаджетами

Подросток в Дубоссарах едва не зарезал родную бабушку за запрет пользоваться гаджетами

В Дубоссарах 14-летний подросток напал с ножом на свою бабушку. 56-летнюю пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение больницы с множественными ножевыми ранениями.

Потерпевшая рассказала, пишет mvdpmr.org, что травмы причинил ей внук. Как выяснилось, 4 февраля между ними произошёл конфликт: мальчик накануне пропустил школу, и из-за этого бабушка запретила ему пользоваться гаджетами. 

По факту умышленного причинения вреда здоровью проводится проверка, в результате которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Предполагаемое орудие преступления изъято и направлено на экспертизу.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md