Подросток в Дубоссарах едва не зарезал родную бабушку за запрет пользоваться гаджетами

0

В Дубоссарах 14-летний подросток напал с ножом на свою бабушку. 56-летнюю пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение больницы с множественными ножевыми ранениями.

Потерпевшая рассказала, пишет mvdpmr.org, что травмы причинил ей внук. Как выяснилось, 4 февраля между ними произошёл конфликт: мальчик накануне пропустил школу, и из-за этого бабушка запретила ему пользоваться гаджетами.

По факту умышленного причинения вреда здоровью проводится проверка, в результате которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Предполагаемое орудие преступления изъято и направлено на экспертизу.