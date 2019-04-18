Подросток попал под колёса автомобиля в Тирасполе (ФОТО)

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Мира и Краснодонской. Автомобиль BMW при повороте направо выехал на полосу встречного движения, столкнулся с Volkswagen и совершил наезд на пешехода.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, под колёса автомобиля, которым управляла 50-летняя женщина, попал подросток 14 лет. Он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

У пострадавшего медики диагностировали закрытый перелом лучевой кости правой руки. Для более тщательного обследования и лечения школьник был госпитализирован в Республиканский центр матери и ребёнка. По факту ДТП проводится проверка.