Подросток, которого в Бричанах сбил пьяный водитель, скончался в больнице

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Врачи боролись за жизнь 12-летнего мальчика больше недели, однако спасти его, к сожалению, не удалось. Сегодня он скончался в больнице. Пациент находился в коме и был подключён к искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, что авария произошла 25 декабря в селе Каракушений Векь Бричанского района. Мальчика сбили на глазах двух его друзей. Трое подростков шли по обочине дороги, когда 54-летний водитель Volkswagen Caddy задел 12-летнего подростка. Тест на алкоголь выявил, что мужчина был пьян.