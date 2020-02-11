Подросток из Тирасполя украл у второклассника музыкальную колонку

Подросток из Тирасполя украл у второклассника музыкальную колонку

По дороге домой второклассник из Тирасполя познакомился с 14-летним мальчиком. В ходе беседы подросток попросил подержать музыкальную колонку. Заполучив устройство, бросился наутёк.

Догнать грабителя ребёнок не сумел. Родители потерпевшего обратились за помощью в милицию, пишет mvdpmr.org.

В результате была установлена личность подозреваемого –  подопечного из неблагополучной семьи. Подросток пояснил, что давно мечтал о такой колонке. Также рассказал, что когда увидел погоню, испугался и выбросил гаджет в кусты. В указанном месте похищенное имущество не обнаружили.

Разбирательство по факту случившегося продолжается.

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