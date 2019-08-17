Подросток из Молдовы едва не погиб в Румынии после того, как его сбил автомобиль на “зебре” (ВИДЕО 18+)

Подросток из Молдовы едва не погиб в Румынии после того, как его сбил автомобиль на “зебре” (ВИДЕО 18+)

Он чудом выжил после того, как автомобиль, который ехал на высокой скорости, сбил его. От сильного удара парень отлетел на несколько метров вперёд. 

Согласно полученной информации, ДТП произошло вчера, 16 августа, в румынском городе Эфорие-Норд. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, 18-летний юноша спокойно переходил дорогу, когда автомобиль на высокой скорости сбил его. Парень несколько раз перевернулся в воздухе и отлетел на несколько метров вперёд, передаёт publika.md.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям в Констанце, за рулём автомобиля находился 47-летний водитель из Бухареста. Экипаж SMURD доставил пострадавшего в больницу города Констанца. Он был в сознании, но в результате аварии получил многочисленные травмы.

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