Подросток из Молдовы едва не погиб в Румынии после того, как его сбил автомобиль на “зебре” (ВИДЕО 18+)

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Он чудом выжил после того, как автомобиль, который ехал на высокой скорости, сбил его. От сильного удара парень отлетел на несколько метров вперёд.

Согласно полученной информации, ДТП произошло вчера, 16 августа, в румынском городе Эфорие-Норд. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, 18-летний юноша спокойно переходил дорогу, когда автомобиль на высокой скорости сбил его. Парень несколько раз перевернулся в воздухе и отлетел на несколько метров вперёд, передаёт publika.md.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям в Констанце, за рулём автомобиля находился 47-летний водитель из Бухареста. Экипаж SMURD доставил пострадавшего в больницу города Констанца. Он был в сознании, но в результате аварии получил многочисленные травмы.