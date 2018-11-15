Подросток из Кишинёва едва не скончался из-за ошибочного диагноза и лечения

14-летний житель столицы оказался в шаге от смерти из-за того, что врачи поставили ему неверный диагноз и лечили от гастроэнтерита вместо того, чтобы удалить аппендицит.

19 октября юноша попал в детскую инфекционную больницу с болями в животе, пишет sanatateinfo.md. Врачи скорой помощи подозревали, что у мальчика аппендицит, а медики инфекционной больницы поставили диагноз и лечили от гастроэнтерита (воспалительное заболевание желудка и кишечника).

По словам матери подростка, пациента обследовали 8 врачей, и все исключили аппендицит, даже когда результаты анализов крови с каждым днём становились всё хуже. В итоге мальчик был доставлен в Муниципальную детскую больницу им. В. Игнатенко, где ему в срочном порядке провели хирургическое вмешательство.

– Ребёнок жаловался на боли в животе, которые позже локализовались справа. Врачи скорой помощи предположили, что это желудочно-кишечная инфекция или аппендицит. Нас доставили в инфекционную больницу, врачи исключили аппендицит, – рассказала мать несовершеннолетнего.

Так как лечение от гастроэнтерита не давало никаких результатов, пациенту сделали радиографию, но и она не натолкнула врачей на верный диагноз. Ребёнку становилось сложнее ходить, ему сделали всевозможные исследования и только после проведения комплексных анализов, один из врачей пришёл к выводу, что это перитонит. Несовершеннолетнего успешно прооперировали в детской больнице Игнатенко.