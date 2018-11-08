Подросток из Хынчешт совершил два разбойных нападения в Кишиневе: ему грозит до 7 лет тюрьмы (ВИДЕО)

Подросток из Хынчешт совершил два разбойных нападения в Кишиневе: ему грозит до 7 лет тюрьмы (ВИДЕО)

Ранее несовершеннолетний уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Как сообщает пресс-служба полиции, 16-летний житель Хынчештского района был задержан по подозрению в двух грабежах, совершённых в столичном секторе Буюканы. В ходе расследования было установлено, что подросток напал на женщин 48 и 60 лет и украл их сумки, в которых находились мобильные телефоны и денежные средства. Своими преступными действиями юноша нанёс жертвам ущерб в размере 2 800 леев.

В ходе допроса несовершеннолетний признал свою вину и сообщил, что совершил преступления из-за финансового недостатка. Стоит отметить, что ранее у юноши уже были проблемы с законом. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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