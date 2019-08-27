Подросток из Бендер скончался после того, как поел арбуз: врачи опровергают версию кишечного отравления (ВИДЕО)

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В селе Протягайловка умер подросток. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причина смерти подростка – врожденная патология кишечника.

Согласно полученной информации, 13-летнему мальчику стало плохо вечером. Под утро, когда его состояние резко ухудшилось, родители вызвали скорую. Подросток скончался ещё до приезда медиков, передаёт tsv.md.

Первоначально родители предположили, что ребёнок мог отравиться арбузом. Семья ела арбуз как раз накануне. Его купили на трассе. Врачи версию с кишечным отравлением опровергают. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причина смерти подростка – врожденная патология кишечника. Она вызвала осложнение и остановку сердца.

Проблемы со здоровьем у мальчика были хроническими. Он неоднократно проходил лечение. Сейчас идёт разбирательство, судмедэксперты проводят исследования. По их результатам смогут окончательно сказать, что стало причиной смерти 13-летнего подростка.