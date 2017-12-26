Подросток и нетрезвая женщина скончались, выпав из окна в Приднестровье

Если в первом случае речь идет о суициде, то во втором случае причиной трагедии стало алкогольное опьянение.

16-летний житель Тирасполя решил свести счеты с жизнью и, закрывшись от родителей в комнате, выбросился в час ночи из окна 6 этажа.

По предварительной версии, причиной суицида стали проблемы в учёбе. Несмотря на усилия врачей, несовершеннолетний скончался в больнице.

Во втором случае 45-летняя жительница Бендер, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, выпала из окна 4 этажа. От полученных травм женщина скончалась на месте.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедших трагедий.

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