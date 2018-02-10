Подростку, застрелившему ребенка в Теленештах, разрешили уехать за границу

14-летний подросток, который в прошлом году застрелил 6-летнего ребенка в одном из сел Теленештского района, уехал за границу вместе со своей матерью, несмотря на статус свидетеля по данному делу.

Как пишет Jurnal TV, разрешение на выезд ему выдал прокурор Петру Змунчилэ, и это несмотря на то, что подросток должен был участвовать во всех заседаниях суда. Объяснить свое решение журналистам представитель закона отказался. Тем временем адвокат семьи, узнав о действиях прокурора, потребовал его отзыва.

Отметим, что неделю назад отец подростка, обвиняемого в убийстве по неосторожности, был приговорен первой инстанцией к одному году лишения свободы в пенитенциаре открытого типа. Адвокат семьи жертвы считает это решение незаконным.

Напомним, тело ребенка было найдено в колодце. 14-летний подросток признал, что случайно ранил его охотничьим ружьем отца и затем пытался промыть рану, но случайно уронил мальчика.

Судмедэкспертиза показала, что ребенок скончался через некоторое время после выстрела от сильного кровотечения. Подростка обвиняют в убийстве по неосторожности, а его отца – в небрежном хранении огнестрельного оружия. Обоим грозит до трех лет тюремного заключения.