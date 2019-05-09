Подростку, которого ударило током в Унгенах, грозит ампутация руки (ВИДЕО)

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Подросток из села Морений Ной Унгенского района, которого пару дней назад ударило током, может остаться без руки. Его перевели из Института матери и ребенка в детскую больницу имени Эмилиана Коцаги.

Врачи склоняются к тому, что пациенту придётся ампутировать правую руку. Мальчик уже перенёс одну операцию. Он по-прежнему находится в тяжелом состоянии, пишет publika.md.

Напомним, несколько дней назад 16-летний подросток из Унгенского района попал в больницу. Мальчика ударило током после того, как он забрался на трансформаторную подстанцию во дворе гимназии и дотронулся до проводов. Полиция выяснила, что на тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения.

По словам директора гимназии, трансформаторная будка осталась во дворе гимназии еще с советских времен. Он говорит, что не раз просил поставщика огородить её или перенести в другое место, но безрезультатно.

Стоит отметить, согласно законодательству, подобные объекты должны быть огорожены забором. Получить комментарий поставщика электроэнергии не удалось.