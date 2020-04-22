Подростки выбирают травлю

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О физической агрессии между учащимися в учебных заведениях страны

Буллинг (в переводе с английского означает «травля») – довольно сложная проблема, которая распространена во всём мире, в том числе и в Республике Молдова. Особенно остро этот вопрос стоит в общеобразовательных учреждениях. Чтобы искоренить это явление, необходимы политики в области образования.

Все против одного

В этой связи парламент страны вместе с Министерством образования, культуры и науки и UNISEF ищут способы избавления от этого феномена. Чтобы выяснить, как обстоят дела в этом вопросе в РМ, в 2019 году консалтинговый центр Sociopolis при поддержке UNISEF-Молдова и в сотрудничестве с Минобразования провёл исследование «Буллинг в среде подростков». Согласно результатам анализа явления, 86,8% учащихся 6 –12 классов РМ страдают от травли, а более двух третей выступают в качестве свидетелей насилия. Среди школьников, которые столкнулись с издевательствами, 70% являются жертвами, а доля агрессоров – больше 40%.

Как следует из отчёта UNICEF за 2018 год, ситуация в области физической агрессии в учебных заведениях Молдовы соответствует мировым тенденциям. Каждый третий учащийся, принявший участие в опросе, подтвердил наличие вражды между школьниками, а каждый пятый заверил, что младшеклассники боятся старшеклассников. Особенно это практикуется среди ребят в сельской местности. 20 % юных респондентов считают, что чаще преследуют детей из бедных семей, 25% подтвердили агрессивное поведение школьников по отношению друг к другу и за пределами учебных заведений.

Председатель парламентской комиссии по вопросам культуры, образования, исследований, молодёжи, спорта и СМИ Адриан Лебедински считает, что мы не можем говорить о качественном, инклюзивном образовании, если ученики сталкиваются с насилием в школьной среде. Вот почему многие страны мира заинтересованы в разработке политик в области образования для предотвращения и борьбы с буллингом. В Молдове ещё в феврале парламент вместе с UNICEF организовали серию общественных консультаций по этому явлению на платформе профильной парламентской комиссии. В конце февраля проблема обсуждалась на уровне муниципия Кишинёв.

– В 2019 году подростками было убито четыре человека, такому же количеству лиц нанесены серьёзные преднамеренные травмы, ими же совершено 12 преступлений сексуального характера, 10 грабежей, 39 ограблений, – привёл данные А. Лебедински. – Это наши дети, которым мы в учебных заведениях не уделяем достаточно внимания, не выявляем эти случаи, поэтому они издеваются над сверстниками, одноклассниками, учениками младших классов. И не всегда это делают самые бедные дети, и происходит это не только в учебных заведениях с малым финансированием, но и в частных школах. Нужно перенять у армии некоторые принципы и включить их в воспитательный процесс наших школ. Нам следует с дошкольного возраста учить детей чувству команды, поддержке тех, кто слабей, приучать их к ответственности старшего за младшего, сильного за слабого.

86,8% учащихся 6 – 12 классов РМ страдают от травли, а более двух третей выступают в качестве свидетелей издевательств. Среди школьников, которые столкнулись с насилием, 70% являются жертвами, а доля агрессоров – больше 40%.

Умалчивание – смерти подобно

Представитель UNICEF в Молдове Дезире Мониг Йонгсма заметила, что на мировом уровне было признано: это явление негативно сказывается на благополучии детей и молодёжи во всём мире. К сожалению, не все причины буллинга ещё известны. Как следует из результатов опроса, организованного UNICEF в 2016 году, треть из более чем сотни представителей молодёжи и школьников считают нормальным явлением травлю подростков, поэтому никому об этом не рассказывают. Четверть опрошенных признались, что даже если и понимают, что их сверстники над кем-то издеваются, они не знают, кому об этом рассказать.

– Мы выяснили, что сегодня в Молдове ситуация практически не сильно отличается от глобальных данных, – отметила Дезире Мониг Йонгсма. – Обескураживает, что это явление рассматривают как что-то тривиальное или недооценивают последствия, которые оно может вызвать. Многие такие случаи игнорируются или общество относится к ним толерантно. И если родители и учителя не вмешиваются, некоторые жертвы берут инициативу в свои руки, и часто это плачевно для них заканчивается. Конвенция о защите прав ребёнка чётко оговаривает обязанность правительства обеспечить право ребёнка учиться в безопасной и спокойной обстановке. Комитет по правам ребёнка, который подготавливает отчёты, выразил озабоченность в связи с констатацией числа случаев психологического насилия детей в семьях и в учебных заведениях.

По мнению представителя UNICEF в Молдове, статистические данные о распространении буллинга в школах необходимо собирать и представлять авторитетным органам и широкой публике. Проблему травли в учебных заведениях следует не умалчивать, а включать обсуждение этой темы в школьную программу. Необходимо обучать и учителей. Должны быть разработаны и введены в действие простые процедуры, которые позволят детям рассказывать о буллинге.

Время модулей и тренингов

Вице-мэр по социальным вопросам мэрии Кишинёва Анжела Кутасевич, ранее работавшая в Минобразования, сказала, что с 2019 года профильное ведомство разработало новый куррикулум, и именно по личностному развитию введён модуль, который называется «Личная безопасность». В нём есть темы, раскрывающие, что такое буллинг, как выявляется это явление или его жертва, причины, ресурсы, к которым следует обратиться при необходимости и т. д.

– В куррикулуме есть и модуль «Образование посредством прав человека», где тоже рассказывается об этом феномене, – отмечает А. Кутасевич. – Буллинг – прискорбное явление, но он присущ человеческой личности и присутствовал всегда – это борьба за существование, за проявление себя, за доминирование. Однако недопустимо, когда это повторяется по отношению к одному лицу на протяжении длительного времени. Это явление серьёзно сказывается на психоэмоциональном климате образовательного пространства.

По словам А. Кутасевич, на уровне претур секторов уже начались тренинги по обучению специалистов дошкольных учреждений тому, как выявлять и что считать буллингом, кому сообщать об этом, куда обращаться за помощью. Также ведётся подготовка инструмента связи через интернет. Детям, родителям, обществу предложат заполнить онлайн-анкету. Это поможет в случаях травли в детсадах и школах своевременно вмешаться органам власти.

Имидж школы – всё

Адвокат ребёнка Майя Бэнэреску говорит, что в последнее время ей часто приходится сталкиваться с этим явлением.

– Большинство обращений ко мне, как к адвокату ребёнка, касаются насилия: в школах ученики издеваются друг над другом, над учителем или учитель над ребёнком, родители над учителем, – говорит М. Бэнэреску. – Исследованием выявлено, что каждый пятый ребёнок, которого спросили о буллинге, ответил, что не знает, как поступить в той или иной конкретной ситуации. В школах ребята не знают человека, к которому следует обратиться в случае насилия. В статье 135 Кодекса образования прописаны обязанности и говорится, что педагоги обязаны вмешиваться каждый раз, когда выявляется случай насилия. Одновременно нужно поощрять ребёнка, чтобы он рассказывал о таких инцидентах. А у нас зачастую эти случаи умалчиваются, чтобы не отразилось на имидже учебного заведения.

Майя Бэнэреску отметила, что действующий в РМ закон № 140 позволяет нам предпринимать действия, защищающие ребёнка от насилия, но он не оговаривает этого явления в учебных зведениях. Закон № 45 регламентирует вопрос насилия в семье, а субъекты этого документа – родители. Молдове нужен отдельный закон, специальные нормы, которые непосредственно будут оговаривать действия в случае выявления насилия в учебных заведениях.

Комментарий

Психолог-информатор

Светлана Горя, директор психосоциопедагогического центра Кишинёва:

– Самая большая проблема у нас в том, что сложно выявить психологическое насилие. Школьные психологи не обучены выявлять подобные случаи. Они только могут информировать, но у них нет права подобное идентифицировать. Если дело доходит до суда, школьный психолог проигрывает. Не потому, что им было что-то неправильно сделано, а потому, что у него нет специальной подготовки. Поэтому срочно нужно внести соответствующие изменения в действующий закон.

Мнение Волошина

Дать отпор агрессору

В школе меня били, как и многих детей. Я учился в одиночестве, окружённый тридцатью детьми, которые так и не смогли принять новичка в свой круг. Я отдал бы многое, чтобы стать для них своим. Тогда я не знал, что подвергался буллингу. Этот период сильно изменил меня, и я стал тем, кем стал. Сегодня дети тоже сталкиваются с этим явлением в школе, и невозможно быть равнодушным к тому, как они страдают.

Это очень круто, что вопрос, наконец, всплыл на поверхность, его обсуждают и предлагают решения. Мы со своей стороны, во-первых, готовы интегрировать антибуллинговый модуль в нашу систему электронных дневников Studii. Во-вторых, мы, как владельцы крупных интернет-медиа, хотим поддержать проект по борьбе с кибербуллингом в сети. Ну и, в-третьих, с удовольствием примем участие в продвижении массового спорта для детей, который придаст им уверенность в собственных силах.

Дмитрий Волошин, предприниматель,

ультрамарафонец

Любовь Чегаровская