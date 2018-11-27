Подростки в Мерешень были убиты: прокуратура Хынчешт возбудила уголовное дело (ВИДЕО)

Прокуроры возбудили уголовное дело по факту двойного убийства подростков 15 и 16 лет, которые сгорели в результате пожара в доме.

В ходе расследования правоохранители обнаружили следы насильственной смерти на обгоревших телах несовершеннолетних. Это стало поводом для рассмотрения гипотезы умышленного убийства, передаёт publika.md. По словам прокурора Григория Кливади, за совершённое преступление виновным грозит пожизненное заключение. Источники, которые имеют доступ к расследованию, сообщили, что до того, как поджечь дом, подростков били молотком в область головы, пишет deschide.md.

– Предполагается, что есть один подозреваемый, но дело ещё расследуется. В деле заслушали родителей погибших, соседей и друзей. Предстоит допросить ещё нескольких человек, – сообщила офицер пресс-службы ИП Хынчешт Кристина Викол.

Стоит отметить, что третий пострадавший в результате трагедии подросток был госпитализирован в тяжёлом состоянии в районную больницу Хынчешт. По словам врачей, он перенёс одну операцию. Мать погибшей девочки говорит, что трагедия оставляет много вопросов. Так, по её словам, оба мальчика были найдены в доме в женских вещах, а ей не разрешили увидеть в морге свою дочь.

– Мне не дали посмотреть на неё, так как это страшно, там нечего смотреть. Как мне сказал врач, она получила травмы и сгорела заживо, – сказала мать погибшей девочки.

Стоит отметить, что в населённом пункте, где произошла трагедия, среди жителей ходят две версии убиства. По одной из них, подростков избил и поджёг отец 16-летнего парня, который не так давно освободился из тюрьмы. По второй версии, подростки устроили в доме вечеринку, в то время, как мать одного из мальчиков находилась в Кишинёве. На вечеринку приехали ребята из других населённых пунктов, а после того, как между молодыми возник конфликт, гости избили жертв и подожгли дом, чтобы скрыть следы убийства.

Примар населённого пункта, а также соседи говорят только хорошее о семьях погибших. 15-летняя погибшая училась в местом лицее, а 16-летний мальчик учился в профшколе в Хынчештах. Погибшие были родственниками, а третий пострадавший, 18-летний парень, их другом.