Подробности утренней аварии на Каля Мошилор: два водителя госпитализированы

Подробности утренней аварии на Каля Мошилор: два водителя госпитализированы

Два водителя были госпитализированы в результате цепного ДТП, которое произошло в первой половине дня на столичной улице Каля Мошилор. У обоих травмы, однако насколько серьезные – пока не известно. 

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, в инциденте были задействованы три автомобиля: Skoda, за рулем которой был 34-летний мужчина, Toyota (такси), которой управлял 36-летний водитель и BMW с 19-летним юношей за рулем. В Больницу скорой помощи в результате ДТП доставили водителей машин марок BMW и Skoda.

По факту случившегося начато расследование. Виновника аварии предстоит определить. Его накажут 6 штрафными пунктами и 1600 леев штрафа или возбудят уголовное дело, в зависимости от степени тяжести травм, полученных пострадавшими, пишет realitatea.md.

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