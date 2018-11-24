Подробности утреннего пожара в Леова: огонь тушили менее 10 минут, но спасти хозяина не удалось (ФОТО)

Подробности утреннего пожара в Леова: огонь тушили менее 10 минут, но спасти хозяина не удалось (ФОТО)

Сегодня утром в селе Князевка в районе Леова вспыхнул сильный пожар. Звонок был получен ГИЧС в 08.11 утра.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на место ЧП прибыли две пожарные машины. Спасатели установили, что двухкомнатная квартира охвачена пламенем. В ходе тушения огня пожарные обнаружили обгоревшее тело 74-летнего мужчины. Огонь удалось ликвидировать за 9 минут и 38 секунд.

Согласно полученной информации, в доме проживали три семьи, а также 74-летний мужчина, прикованный к кровати. Одной из семей не было дома в момент ЧП, а две другие успели эвакуироваться.

По словам начальника регионального инспектората по чрезвычайным ситуациям Андрея Сырбу, погибший злоупотреблял спиртными напитками и курил в доме, пишет zugo.md. Поэтому, по предварительной версии, причиной возгорания послужил непогашенный сигаретный окурок.

Обстоятельства инцидента предстоит выяснить специалистам.

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