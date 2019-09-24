Подробности убийства в Тирасполе: личность жертвы установлена

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Правоохранители установили личность убитого во дворе школы №12 в Тирасполе. По данным следствия, речь идёт о мужчине, который вышел из тюрьмы в феврале этого года спустя 13 лет заключения.

Мужчина был осуждён за организацию попытки заказного убийства в марте 2009 года. Это не первая его судимость. В 90-е годы в составе преступной группировки он грабил людей, прикидываясь телефонистом, передаёт publika.md. Следствие отрабатывает криминальные связи погибшего, чтобы выяснить возможный мотив его убийства.

Ранее мы сообщали, что сегодня утром около 7:00 на территории школы № 12 в Тирасполе неизвестный в упор расстрелял занимавшегося на спортплощадке мужчину. Свидетелем убийства стал сторож школы, который вызвал милицию. Очевидцы говорят, что слышали 10 выстрелов.