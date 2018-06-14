Подробности убийства молдаванки в Германии: вскрытие показало, что мигрант из Ирака жестоко изнасиловал и забил её до смерти

Тема мигрантов в Германии особенно щепетильна по сей день, поэтому немецкие криминалисты и прокуроры уделяют особое внимание делу об убийстве 14-летней уроженки Молдовы, чьё тело без признаков жизни было найдено в мае текущего года у железнодорожной станции немецкого города Висбаден.

Стало известно, что проведённое вскрытие подтвердило первоначальную версию органов правопорядка об изнасиловании и избиении девочки. По данным полиции, жертву несколько раз изнасиловали, а затем жестоко избивали до последнего вдоха, пишет protv.md.

Как сообщают местные СМИ, результаты вскрытия также подтвердили причастность к преступлению главного подозреваемого в убийстве – 20-летнего мигранта из Ирака. Примечательно, что убитая девочка по национальности являлась еврейкой, но полиция утверждает, что ни национальность, ни религия не имеют отношения к убийству.

Напомним, что после убийства мигрант из Ирака сбежал на родину, но на следующий же день был арестован и экстрадирован в Германию. По его словам, он был другом погибшей. В день убийства, на фоне алкогольного и наркотического опьянения, молодые поссорились, и парень ударил несколько раз девушку по лицу, после чего та пригрозила позвонить в полицию. Это в свою очередь стало причиной хладнокровного убийства.

Стоит отметить, что 20-летний гражданин Ирака переехал в Германию в 2015 году вместе со своей семьёй. Он получил временный вид на жительство, тогда как его родных депортировали из страны. Молодой человек был под наблюдением местной полиции, так как не один раз был замешан в кражах, драках и даже в сексуальном нападении на 11-летнюю девочку, проживающую в центре для беженцев.