Подробности убийства юноши в бассейне Хынчешт: выстрелы были произведены из двух пистолетов

Об этом сообщает прокуратура Кишинева. Ранее стало известно о передаче данного уголовного дела в суд.

Согласно информации прокуратуры, сотрудник полиции, по просьбе владельца бассейна устроивший “засаду” на нарушителей, сделал это безосновательно и не задокументировал запрос. Он использовал два пистолета – “Макаров” и Glock-17 PHC 765. Прокуроры также констатировали, что в применении огнестрельного оружия не было необходимости, так как никто из находящихся на данной территории не был вооружен.

В суд были направлены уголовные дела как в отношении полицейского, так и в отношении владельца бассейна, где произошла трагедия. Первый был отстранен от работы. Если они будут признаны виновными, полицейскому грозит лишение свободы на срок до 15 лет, владельцу бассейна – до 6 лет.

Напомним, в ночь на 21 июня трое товарищей незаконно проникли на территорию развлекательного центра, чтобы искупаться в бассейне. До этого владелец территории неоднократно подавал жалобы в полицию каждый раз после того, как замечал, что на его территории «хозяйничают» чужие.

В день трагедии сам владелец и сотрудник полиции находились в так называемой засаде и поджидали хулиганов. После того, как парни были замечены, правоохранитель сделал предупредительный выстрел в воздух, что напугало хулиганов, и они принялись бежать. По неизвестным причинам полицейский открыл огонь по убегающим. В результате стрельбы один из товарищей получил смертельное ранение.