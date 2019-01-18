Подробности трагедии в Сороках: пожилого супруга погибшей жестоко избили

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Медсестра, которая прибыла к пострадавшим старикам для оказания медицинской помощи, рассказала, что 77-летний мужчина был найден в тяжёлом состоянии. У него было несколько переломов, из-за которых он не мог двигаться и даже говорить.

Когда мы приехали, мужчина не мог передвигаться. Было видно, что его сильно избили, у него были сломаны ребра. Когда я пыталась до него дотронуться, ему становилось очень больно. Он говорил два, три слова, а больше не мог, – рассказала Мария, медсестра из села Булбочь, где произошла трагедия.

Впоследствии женщина вызвала скорую помощь, чтобы доставить пострадавшего в больницу. Мужчине дали обезболивающие и занялись дальнейшим обследованием и лечением.

По словам местных жителей, в пострадавшей семье не было никаких ссор. Супружеская пара жила дружно и не была замечена в конфликтах с односельчанами, пишет tv8.md.

Напоминаем, что на днях в дом двух пожилых жителей села Булбочь Сорокского района забрались воры. Супружескую пару сильно избили. В результате полученных травм пожилая женщина скончалась.