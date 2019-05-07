Подробности трагедии в Каушанах, где семья отравилась угарным газом: установлена точная причина утечки (ВИДЕО)

45-летний мужчина скончался, а его супруга была госпитализирована в тяжёлом состоянии после того, как они отравились угарным газом. Их 9-летний ребёнок, к счастью, не пострадал, так как спал в другой комнате. Трагедия произошла в селе Копанка Каушанского района.

Пресса выяснили детали произошедшего и пообщалась с родными пострадавших.

– Я их дядя. Это очень больно. Только вчера он был в живых. Это страшно, – сказал родственник.

– Виделись в эти дни, разговаривали. У погибшего есть ещё два брата, которых он вырастил. Их родители очень рано умерли, и он их поднял, – поделилась односельчанка.

– Он пользовался успехом, потому что пел на свадьбах. Он был весёлым. Для нашего села это очень большая трагедия,

– Это наши друзья. Слов нет. Большая трагедия. Вчера виделись, а сегодня нет человека, – сказали жители села.