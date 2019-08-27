Подробности трагедии в Единцах: женщина прыгнула в колодец с детьми, полиция склоняется к версии суицида

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Новорожденный и его 24-летняя мать скончались после того, как оказались в колодце. Ещё один малыш, двухлетний, был госпитализирован в тяжёлом состоянии. По версии полиции, женщина намеренно прыгнула с детьми в колодец.

По данным пресс-секретаря Инспектората полиции Единец Светланы Талпэ, супруг погибшей работает за границей, а женщина проживала с малолетними детьми у своей бабушки в селе Ротунда Единецкого района. Вчера во второй половине дня женщина оставила месячного ребёнка в коляске, рядом с бабушкой, а сама пошла со своим 2-летним сыном поить коз. Спустя некоторое время она вернулась одна, взяла малыша из коляски и снова ушла. Почувствовав неладное, бабушка девушки последовала за ней в огород, но нашла только тапочки внучки возле колодца, который оказался полуоткрытым, передаёт deschide.md.

– Бабушка спросила внучку, куда она идёт с младшим ребёнком, а та сказала, что вернётся быстро. Увидев, что девушка не возвращается, пенсионерка пошла в огород искать её. Она заметила, что колодец не плотно закрыт, а рядом лежали тапочки девушки. Колодец всегда был плотно закрыт крышкой, так как в нём находился насос, поэтому не было необходимости доставать воду вручную. Подойдя к колодцу, бабушка увидела свою внучку и малолетних правнуков, – сообщила пресс-секретарь ИП Единец.

Пенсионерка немедленно побежала к соседям за помощью. Спустя некоторое время из колодца вытащили бездыханное тело 24-летней женщины и её месячного ребёнка. А двухлетний малыш был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Сотрудники полиции склоняются к версии суицида, однако точная версия будет определена после расследования. В случае, если это было самоубийство, правоохранителям предстоит выяснить причину, которая натолкнула женщину на такой безрассудный поступок.