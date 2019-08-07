Подробности трагедии на стройке в Дурлештах: мужчина упал с 7 этажа строящегося дома

Подробности трагедии на стройке в Дурлештах: мужчина упал с 7 этажа строящегося дома

Мужчина скончался на одной из строек в Дурлештах после того, как упал с высоты. Полиция и сотрудники Агентства по техническому надзору расследуют все обстоятельства трагедии.

По словам пресс-секретаря Управления полиции муниципия Кишинёв Натальи Стати, сообщение о произошедшем в ИП Буюкан поступило вчера, 6 августа, во второй половине дня. На место происшествия прибыли полицейские и бригада врачей, однако спасти мужчину не удалось. Органы правопорядка установили личность погибшего. Им оказался 34-летний житель Дрокии.

– По словам очевидцев произошедшего, мужчина упал с 7 этажа строящегося здания. Полученные материалы будут переданы в прокуратуру, – сообщила Стати.

Стоит отметить, что дополнительно расследование инициировало Агентство по техническому надзору, передаёт deschide.md.

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