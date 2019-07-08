Подробности субботней кражи в банке на Буюканах: ущерб превышает 29 миллионов леев

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В результате расследования, проведенного Генеральным инспекторатом полиции, удалось установить, что в ночь с 5 на 6 июня из филиала банка “Moldova Agroindbank”, расположенного по адресу Ион Крянгэ, 78, из 84 ячеек хранилища неизвестные украли денежные средства, драгоценности и документы, после чего покинули место преступления. Злоумышленники проникли в помещение, разрезав решетки на окнах, после чего взломали замок хранилища.

На данный момент в полицию обратились 31 клиент банка, пострадавших от рук преступников. Общий ущерб составил 29.431.840 леев. Как отмечает источник, кража была хорошо спланирована заранее.

Вместе с тем, полиция констатирует, что в данном филиале не были предприняты все необходимые меры безопасности. В данной связи ведомство намерено обратиться к уполномоченным государственным учреждениям ввиду срочного ужесточения законодательства по поводу систем безопасности, используемых в коммерческих банках страны.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 186, п. 5 “Кража в особо крупных размерах”. Выяснением всех обстоятельств случившегося занимается специальная группа с участием офицеров Национального инспектората расследований, Управления полиции Кишинева и сотрудников Инспектората полиции Буюкан.