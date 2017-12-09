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Подробности страшной аварии у Стежарень: погибшие были супругами и должны были обвенчать пострадавшую пару (ФОТО)

Подробности страшной аварии у Стежарень: погибшие были супругами и должны были обвенчать пострадавшую пару (ФОТО)

Двое погибших в страшной аварии на трассе Кишинев-Леушены вблизи населенного пункта Стежарень этим утром были мужем и женой. Им было 40 и 39 лет соответственно. 

Как пишет Pro TV, в машине марки Skoda, которую от ДТП буквально разорвало пополам, находилась еще одна пара, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Погибшие должны были обвенчать пострадавших в скором времени.

Источник также отмечает, что грузовик, с которым столкнулась легковая машина, перевозил дизтопливо из Румынии в Кишинев. По словам представителей правоохранительных органов, водитель Skodа вылетел на встречную полосу, и управлявший грузовиком мужчина не смог избежать фатального столкновения.

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