Подробности страшной аварии на трассе: один человек погиб, а одна из машин принадлежит автошколе (ВИДЕО)

Стали известны новые детали страшного ДТП, которое произошло сегодня в первой половине дня вблизи Рэзень.

В частности, как сообщает protv.md, 47-летний водитель Ford не справился с управлением и влетел сзади в машину марки Skoda, принадлежащей автошколе. За ее рулем находилась 30-летняя девушка, а рядом ее 48-летний инструктор. Удар был настолько сильным, что Ford выкинуло на обочину.

В результате инцидента водитель Ford скончался на месте, а его пассажир, а также ученица автошколы и ее инструктор были доставлены в тяжелом состоянии в Больницу скорой помощи.

Обстоятельства инцидента выясняются.