Подробности смерти студентки из Молдовы: появилась ещё одна версия её загадочной гибели

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Известно, что девушка, которая скончалась в ночном клубе в Румынии, родилась в городе Яргара Леовского района. Вчера, 5 апреля, родственники и близкие проводили её в последний путь.

Тем временем появилась ещё одна предполагаемая причина, из-за которой могла скончаться молодая студентка. По словам примара города Яргара Евгения Мутаф, который процитировал маму погибшей, девушка страдала от гепатита D. Таким образом, причиной смерти могло стать ухудшение состояния здоровья, пишет publika.md.

– У девушки случилась остановка сердца. В выходные у неё было носовое кровотечение. Она скончалась в больнице в ночь с воскресенья на понедельник, – рассказал примар.

Мать узнала о смерти дочери 1 апреля, в День смеха. Женщина сначала подумала, что это чья-то глупая шутка. Но, к сожалению, это оказалось правдой. Стоит отметить, что девушка была единственным ребёнком в семье, её воспитывала мама. За неделю до смерти она уехала учиться в Румынию.

Напомним, что 20-летняя студентка из Молдовы скончалась во время вечеринки в одном из ночных клубов румынского города Галац. Девушка была доставлена в больницу с алкогольным отравлением, кроме этого, в её организме было найдено неизвестное вещество.