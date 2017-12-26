581

Подробности смерти студента в Кишиневе: молодой человек собирался к маме на день рождения

Подробности смерти студента в Кишиневе: молодой человек собирался к маме на день рождения

21-летний молодой человек, найденный повешенным в столичном общежитии, был студентом третьего курса Экономической академии.

Профессора отзываются о нем как о хорошем ученике, не имевшем задолженностей по учебе.

Сегодня, в день трагедии, молодой человек собирался ехать на празднование дня рождения своей матери, в родное село Кирилень Унгенского района. Вместе с ним должна была поехать его девушка. Предполагается, что отец погибшего является священником, пишет realitatea.md.

По информации портала protv.md, возлюбленная студента заявила, что у него не было ссор ни с ней, ни с кем-либо, и у него не было никакого повода совершать самоубийство.

Напомним, молодой человек был найден повешенным в общежитии на улице Флорилор сектора Рышкановка в общежитии №1 Академии экономических наук.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md