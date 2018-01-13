Подробности смерти на охоте: мужчина был застрелен случайно сработавшим ружьем (ФОТО)

Погибшему было 49 лет.

Как сообщили в Генинспекторате полиции, трагедия произошла во время того, как мужчина вместе со своим приятелем садились в автомобиль, чтобы ехать домой. Когда один охотник уже сел в автомобиль, второй задел ремень ружья, висевшего на ремне на одной из частей машины, и оно выстрелило, попав в уже сидящего мужчину, пишет publika.md.

Как в ходе брифинга рассказал начальник Управления общественного порядка МВД Марин Максиан, по данному случаю было возбуждено уголовное дело, второй охотник задержан. По статье “убийство по неосторожности” предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Отмечается, что всего в охоте на фазана принимали участие четыре человека, все владеют оружием на законных основаниях, и имеют разрешение на его ношение. Никто из мужчин не употреблял алкоголь.

Погибший родом из села Кишкэрень Сынжерейского района. У него остались жена и двое детей.