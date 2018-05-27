Подробности смерти двух мужчин в Кожушне: местные жители говорят, что этот инцидент не единичный

Пока правоохранительные органы не называют официально предварительный версии смерти двух мужчин, найденных в канализационном колодце в селе Кожушна, местные жители говорят о застарелой проблеме, результатом которой стала трагедия.

Так, они заявили, что мужчины скончались, надышавшись скопившимися в колодце газами, и что ранее случались подобные инциденты, но власти не предприняли никаких мер.

Погибшие были сотрудниками местной частной компании, и в день трагедии откачивали из колодца воду. Им было 23 года и 47 лет. Директор компании не ответил на телефонные звонки репортеров protv.md, чтобы прокомментировать случившееся.

На данный момент специалисты устанавливают причины смерти мужчин. Из колодца были взяты пробы жидкости и газа.