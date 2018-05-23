Подробности самоубийства в Страшенском лесу: родители юноши имеют основания опровергнуть версию суицида

Близкие 21-летнего молодого человека, найденного повешенным в лесу между сёлами Трушены и Кожушна, утверждают, что он не мог решиться на суицид, и имеют основания так считать.

Сегодня, 23 мая, молодого человека проведут в последний путь. Его родителям удалось получить разрешение на проведение службы.

Напомним, что тело молодого жителя столичного пригорода Трушень было найдено 20 мая. По версии полиции, парень употреблял наркотические вещества и покончил жизнь самоубийством. Однако близкие погибшего не верят в такую версию и пытаются найти объяснение его странной гибели, передаёт realitatea.md.

По их мнению, подозрительным является то, что парня нашли без обуви. Они считают, что что-то его заставило выйти из дома разутым и без мобильного телефона, но они пока не знают, что именно. Кроме этого, по той же версии полиции, юноша был наркозависимым, но родители утверждают обратное. Они говорят, что парень учился на бюджетной основе в одном из столичных колледжей и добивался хороших результатов.

Погибший жил со своей семьёй в пригороде Трушены. У него есть двое старших братьев. В день трагедии их отец уехал за границу, однако вернулся обратно, чтобы похоронить сына. Примечательно, что молодой человек повесился на дереве, на майке. Его тело обнаружил прохожий, который и вызвал полицию. Врач-криминалист не обнаружил на трупе следов насильственной смерти.