Подробности ранения молдаванина в Румынии: с мужчиной пытался расправиться его приятель

Уроженца Молдовы с шестью пулевыми ранениями в субботу ночью обнаружил житель села Чепарь, ехавший на тракторе.

Истекающий кровью, грязный и смертельно напуганный мужчина внезапно появился в свете фар и попросил помощи. По словам тракториста, пострадавший не владел румынским языком, а говорил на украинском. Мужчина сумел лишь произнести слова ambulanţa (“скорая помощь”) и poliţia (“полиция”), после чего румын вызвал эти службы, пишет adevarul.ro.

Пострадавший был сильно напуган, он заявил, что в него стрелял приятель, который теперь ищет его, чтобы расправиться окончательно, убить. Страх молдаванина был настолько велик, что он спрятался даже от “скорой помощи”, приехавшей по вызову.

На данный момент известно, что раненый и его приятель ехали через Румынию транзитом. По невыясненным пока причинам они забрались в недостроенный дом в селе Чепарь. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой один вынул оружие и принялся стрелять во второго.

По предположению следователей, молдаване являются наркокурьерами. Тем не менее, расследование еще не завершено.